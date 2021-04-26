График отключения горячей воды разместили на портале mos.ru

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сервис, позволяющий ознакомиться с графиком отключения горячей воды, разместили на портале mos.ru. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Сервис проверки графика отключения воды открывается на портале mos.ru ежегодно за несколько недель до начала планового отключения горячей воды в городе. За минувшие три года им воспользовались около 7,5 миллиона человек", – рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Максим Алексашкин.

Специалист также подчеркнул, что приоритетом для горожан является быстрый и удобный доступ к необходимой информации. В частности, на mos.ru можно настроить подписку на уведомление об отключении горячей воды.

Для получения сведений по конкретному дому в Москве достаточно ввести в поисковой строке название улицы и указать номер строения. На экран пользователя выведут сроки и время отключения горячего водоснабжения.

Информационный сервис с графиком отключения горячей воды также будет доступен в мобильном приложении "Моя Москва" и на порталах moek.ru и online.moek.ru.

Период планового отключения горячей воды в Москве начнется с 11 мая.