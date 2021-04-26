График отключения горячей воды разместили на портале mos.ru

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Сервис, позволяющий ознакомиться с графиком отключения горячей воды, разместили на портале mos.ru. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Сервис проверки графика отключения воды открывается на портале mos.ru ежегодно за несколько недель до начала планового отключения горячей воды в городе. За минувшие три года им воспользовались около 7,5 миллиона человек", – рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Максим Алексашкин.
Специалист также подчеркнул, что приоритетом для горожан является быстрый и удобный доступ к необходимой информации. В частности, на mos.ru можно настроить подписку на уведомление об отключении горячей воды.
Для получения сведений по конкретному дому в Москве достаточно ввести в поисковой строке название улицы и указать номер строения. На экран пользователя выведут сроки и время отключения горячего водоснабжения.
Информационный сервис с графиком отключения горячей воды также будет доступен в мобильном приложении "Моя Москва" и на порталах moek.ru и online.moek.ru.
Период планового отключения горячей воды в Москве начнется с 11 мая.
МОЭК опубликовала график отключения горячей воды в Москве
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