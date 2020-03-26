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Город

15:16

Температура в Москве приблизилась к рекорду 47-летней давности

город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура в столице 26 марта приблизилась к рекордным показателям 1973 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

47 лет назад столбик термометра поднялся до отметки в плюс 15,1 градуса. На портале рассказали, что в настоящий момент температура воздуха в Москве составляет плюс 14,8 градуса.

"Погодные условия способствуют быстрому прогреву воздуха – на небе ни облачка, да и ветерок очень слабый", – отметили синоптики.

Ранее синоптики рассказали о высокой вероятности резкого похолодания в столице 31 марта и 1 апреля. Ожидается, что температура может опуститься до минус двух градусов днем и до минус пяти – ночью. Возможно появление осадков в виде снега, который быстро растает.

"Погода": ясная погода ожидает москвичей в четверг

Аномально теплая погода вызвала изменения в столичной жизни. Так, сезон аллергии начался на 10 дней раньше, чем обычно. В Москве расцвели ирисы, крокусы и другие первоцветы, хотя формально их время еще не наступило.

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