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16:06

Собянин присвоил статус технопарка Московскому заводу тепловой автоматики

город технологии

16:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский завод тепловой автоматики получил статус технопарка. Решение о присвоении статуса принял президиум правительства Москвы.

Завод находится в районе Соколиная Гора по адресу: улица Мироновская, дом 33.

Предприятие основали в 1926 году для производства клепаных котлов для котельных. Во время Великой Отечественной войны завод выпускал снаряды для систем реактивной полевой артиллерии "Катюша".

В 1960 году завод переориентировали на выпуск средств автоматизации для энергетики. С этого времени завод стал называться Московский завод тепловой автоматики (МЗТА). Предприятие является ведущим в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, ЖКХ и различных отраслях промышленности.

На сегодняшний день на территории завода действует технопарк, который объединяет компании различных отраслей. Всего в технопарке работают 315 человек.

В дальнейшем АО "МЗТА" планирует отремонтировать помещения, чтобы разместить новых резидентов, создать учебный центр в сфере инжиниринга программно-логистических контроллеров, а также центр коллективного пользования и коворкинга.

Сергей Собянин ранее сообщил, что объем поддержки резидентов столичных технопарков будет увеличен. Мэр отметил, что в технопарках и промышленных комплексах Москвы работают почти 100 тысяч человек на хорошо оплачиваемых местах.

город технологии

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