Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

09:30

В Музее архитектуры пройдет цикл лекций к 85-летию столичной подземки

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Н. Ситников

В Музее архитектуры имени Щусева пройдет цикл из 12 лекций, посвященных 85-летию московского метро. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лекции будут идти раз в неделю с 28 января по 14 апреля. Слушатели узнают историю столичной поземки, а также познакомятся с современными проектами в этой сфере в разных странах.

Лекторы расскажут про важные изменения в архитектуре московского метро в советские годы. Уточняется, что каждая смена политической ситуации в стране задавала новые тенденции в дизайне метрополитена.

В ходе лекций также будут описаны неоднозначные архитектурные решения постсоветской эпохи на рубеже веков.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице планируется начать строительство 26 станций метро.

Строить начнут первые участки Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, новые участки Коммунарской линии, станции "Гольяново", "Южный порт" и "Суворовская" действующих Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линий соответственно.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика