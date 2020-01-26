В Музее архитектуры пройдет цикл лекций к 85-летию столичной подземки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Н. Ситников

В Музее архитектуры имени Щусева пройдет цикл из 12 лекций, посвященных 85-летию московского метро. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лекции будут идти раз в неделю с 28 января по 14 апреля. Слушатели узнают историю столичной поземки, а также познакомятся с современными проектами в этой сфере в разных странах.

Лекторы расскажут про важные изменения в архитектуре московского метро в советские годы. Уточняется, что каждая смена политической ситуации в стране задавала новые тенденции в дизайне метрополитена.

В ходе лекций также будут описаны неоднозначные архитектурные решения постсоветской эпохи на рубеже веков.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице планируется начать строительство 26 станций метро.

Строить начнут первые участки Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, новые участки Коммунарской линии, станции "Гольяново", "Южный порт" и "Суворовская" действующих Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линий соответственно.

