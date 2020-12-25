13 катков будут работать в Москве 31 декабря до 22:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

13 катков будут работать на фестивальных площадках цикла "Московские сезоны" 31 декабря до 22:00, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В период с 11 декабря 2020 года по 31 января 2021 года запланирована работа фестивальных площадок цикла "Московские сезоны", на 13 из которых будут работать открытые ледовые катки", – отметили в ведомстве.

В будние дни катки будут работать с 11:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00. Подчеркивается, что специальных праздничных мероприятий на катках не запланировано.

В пресс-службе департамента также рассказали, что все посетители должны находиться на катках в масках и перчатках. На месте будет проверяться температура. Вход на катки возможен только по предварительной записи.

Кроме того, на катках организованы технологические окна, в рамках которых проводятся необходимые санитарно-дезинфекционные мероприятия.

"В целях безопасности все ледовые площадки ежедневно будут обследоваться кинологами со служебными собаками. Для обеспечения охраны общественного правопорядка предусмотрено дежурство нарядов полиции и работников частных охранных организаций", – отметили в пресс-службе департамента.

24 декабря открылся новый каток в парке усадьбы "Люблино". Он расположен на Люблинской улице возле дома 55. Площадь катка составляет свыше 860 квадратных метров.