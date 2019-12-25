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12:20

Новогодняя ярмарка откроется на ВДНХ 27 декабря

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новогодняя ярмарка на площади Промышленности ВДНХ откроется 27 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.

Для москвичей и гостей столицы 27 и 28 декабря подготовили различные представления. В рамках программы гостей ждут выступление кукольного театра "Балаганчик сказок", колядки, коробейники и другие развлечения.

До 12 января на ВДНХ можно будет попробовать национальные блюда разных стран мира, а также приобрести сувениры, подарки и зимние вещи.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ установили более 300 световых композиций и скульптур к новогодним праздникам. Специалисты также установили на месте газонов и клумб светящиеся цветы, которые переливаются всеми цветами радуги.

С двух сторон от павильона "Центральный" появились четырехметровые светильники-одуванчики, а на площади Промышленности светится поле светлячков.

А у исторической арки северного входа на ВДНХ ель украсили в стиле 1950-х годов. В пресс-службе выставки сообщили, что стиль украшения территории объединяет прошлое и настоящее.

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