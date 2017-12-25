Фото: портал мэра и правительства Москвы
Праздничные площадки Москвы готовы принять около 10 миллионов гостей. Об этом заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"Мы запланировали более 300 крупных мероприятий, а также 83 площадки фестиваля "Путешествия в Рождество", 21 праздничная программа пройдет в парках, плюс 12 окружных площадок, "Елка мэра", "Елка префекта" во всех округах. Мы готовы принять около 10 миллионов гостей на наших площадках", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Он также добавил, что "Елка мэра" пройдет в Гостином дворе. Предполагается, что с 23 декабря по 4 января мероприятие посетят 52,5 тысячи гостей. А на Кремлевскую елку придут 3 тысяч московских детей. Кроме того, Кибовский отметил, что в дни школьных каникул в Москве пройдет более 250 новогодних елок для детей, которые, как ожидается, посетят около 1 миллиона ребят.
Ранее сообщалось, что с 23 декабря 2017 года по 4 января 2018 года в столице пройдет 36 представлений для детей, в том числе 21 бесплатное для 52,5 тысячи гостей, причем 30 тысяч из них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе и победители спортивных соревнований. Им вручат 30 тысяч новогодних подарков.
В общей сложности с середины декабря по конец января в культурных центрах Москвы запланировано проведение более 860 мероприятий, посвященных празднованию Нового года.
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