Надземный пешеходный переход появится у станции метро "Коммунарка"

10:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Надземный пешеходный переход, который будет соединять улицу Поляны и транспортно-пересадочный узел "Столбово", построят рядом со станцией метро "Коммунарка". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что проект строительства перехода уже одобрила Москомархитектура.
"Переход призван в первую очередь создать новую пешеходную связь между двумя участками. Его планируется возвести в рамках четвертого этапа строительства дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Уверен, что он будет востребован местными жителями", – пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, переход с тремя лестничными спусками будет создан из покрашенных в белый цвет металлических ферм с прозрачными вставками. Его длина составит около 100 метров, ширина – 4 метра, а общая площадь перехода будет составлять около 1,5 тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что благоустройство территорий 45 столичных поликлиник планируют завершить до конца 2022 года. Новый облик получают не только здания медучреждений, но и прилегающие к ним территории.
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