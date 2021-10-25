Москва онлайн покажет дезинфекцию Савеловского вокзала

Фото: Москва 24/Никита Симонов

26 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ дезинфицируют Савеловский вокзал.

В ходе мероприятия будут обработаны все помещения, железнодорожные платформы и площадь возле здания вокзала.

Смотрите прямую трансляцию 26 октября в 11:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.