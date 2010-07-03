Москвичи выберут оформление детских площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники проекта "Активный гражданин" проголосуют за оформление детских площадок в своем районе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, москвичам нужно будет ответить на несколько вопросов.

"В первом нужно выбрать категории: "Игровые комплексы", "Спортивные элементы", "Качалки для малышей", "Батуты и карусели", "Интерактивные элементы", "Арт-объекты (фигуры и кочки)", "Отдельные игровые элементы", "Лавки и пуфы". Можно выбрать одну категорию, несколько или все", – говорится в сообщении.

После этого участники проголосуют за оборудование, которое нужно включить в каталог приоритетных решений благоустройства.

Если участник голосования в первом вопросе выбрал вариант "Спортивные элементы", то далее ему нужно голосовать за игровой комплекс "Арена", канатную конструкцию "Наночастица", канатную конструкцию "Волшебная дуга", игровой комплекс "Геометрия" или игровой комплекс "Конус".

В варианте "Игровые комплексы" участники смогут выбрать игровые комплексы "Дачники", "Аркада", "Пиратский берег", "Домик лесника", "Водяное колесо", "Корабль" и другие.

В голосовании за "Качалки для малышей" москвичи выберут из следующих вариантов: качалка "Катапульта", качалки "Олень" и "Собака", качели "Мама и малыш", качалки-сиденья "Высоко сижу", качалка "Мотоцикл Романа", качалка-балансир "Серфер", качалки "Ковбой", "Наездник" и "Гонщик".

В блоке "Батуты и карусели" есть гамак, карусель-гамак "Гнездо", карусель "Пирамида", встраиваемые батуты и другие.

В последнем вопросе горожанам нужно будет указать район, в котором они живут.

Ранее сообщалось, что с начала этого года в зеленых зонах столицы появилось более 160 спортивных площадок. Их оборудовали в рамках благоустройства и озеленения зон отдыха. На данный момент горожанам доступны 19 площадок для игры в футбол и мини-футбол, четыре скейт-парка, 18 площадок для волейбола и баскетбола, восемь памп-треков, два теннисных корта, 92 зоны для воркаута, 16 хоккейных коробок, поле для регби и BMX-велодром. Также установлен 61 стол для игры в пинг-понг.

За 9 лет в Москве благоустроили 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тысячи гектаров. Больше всего их на юге Москвы.

С начала года обновили и установили 279 детских площадок. Всего до конца 2019 года на парковых и озелененных территориях обустроят и обновят почти 320 площадок для детей.