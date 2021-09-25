В Южном Бутове для школы № 2007 построят новый учебный корпус на 300 человек

19:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичном районе Южное Бутово построят новый учебный корпус для школы № 2007. Он будет располагаться по адресу: улица Горчакова, дом 9, корпус 1. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.
Он отметил, что вместе с основным школьным блоком новое здание составит лаконичный ансамбль.
"Новый корпус спроектирован в схожей стилистике с уже существующим зданием школы – простые функциональные решения в совокупности с панелями разных ярких цветов. Главный фасад будет выделяться активным применением витражного остекления. Общая площадь строения составит около 6100 квадратных метров", – добавил Кузнецов.
Отмечается, что четырехэтажное здание будет полностью приспособленным для маломобильных учеников. В новом корпусе оборудуют универсальные и специализированные учебные классы.
На первом этаже разместятся кабинет врача, малый спортзал и столовая. Актовый и большой спортивный залы планируют организовать на втором этаже. На четвертом будет находиться библиотека.
В рамках реализации проекта в новом корпусе школы построят спортивное ядро. А свободную от площадок и проездов территорию благоустроят и озеленят.
Ранее сообщалось, что в поселении Рязановское Новомосковского административного округа столицы завершилось строительство школы на 750 учеников. Она возведена за счет средств инвестора, однако в будущем ее планируют передать в собственность города.
На территории бывшей промзоны "Октябрьское поле" построят поликлиники, школу и детсады
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