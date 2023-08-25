Более 130 тысяч москвичей посетили тренинги службы занятости с 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 130 тысяч человек посетили тренинги столичной службы занятости с 2019 года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"На площадках флагманских центров "Моя работа" и специализированного центра занятости "Моя карьера" соискатели могут оценить уровень своих компетенций с помощью профориентационного тестирования, интерпретировать и проанализировать результаты вместе с карьерным экспертом и дорастить необходимые метанавыки на интерактивных тренингах и деловых играх", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Порядка 22 тысяч человек посетили тренинги с начала 2023 года. За последние четыре года специалисты провели для всех желающих около восьми тысяч занятий.

Наиболее популярными среди москвичей являются тренинги по составлению и продвижению резюме. Высоким спросом также пользуются мероприятия, которые помогают выстраивать комфортные и продуктивные деловые отношения с коллегами и поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в Москве снизился до рекордных 0,33%. Число официально зарегистрированных безработных составляло 23,9 тысячи человек. Найти подходящую работу и построить долгосрочную карьеру горожанам помогают специалисты службы занятости.

