Троллейбусы будут курсировать по одному маршруту в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Один троллейбусный маршрут останется в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова.
Троллейбусы будут курсировать от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. По остальным маршрутам будут ездить автобусы и электробусы.
"25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта – по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем – это шаг вперед", – рассказал Антонов.
Он подчеркнул, что в знак уважения к троллейбусам в столице было принято решение оставить навсегда один маршрут до Новорязанской улицы. По словам Антонова, именно на этой улице в 1937 году был открыт второй троллейбусный парк.
Антонов отметил, что скоро в этом районе откроется Музей транспорта Москвы с троллейбусами разных лет. По его словам, обкатка маршрута запланирована на сентябрь, потом на нем постоянно будут ходить два ретротроллейбуса.
"Когда-то точно так же популярную конку в столице сменил новый на тот момент вид транспорта – трамвай. Постепенно электробусных маршрутов будет все больше. Такая тенденция есть во многих городах Европы, Америки, Азии, но именно российская столица занимает первое место по количеству электроавтобусов среди европейских столиц", – заметил Антонов.
Он подчеркнул, что сейчас в парке столицы находятся 450 электробусов, до конца года их увеличат до 600. К 2024 году на улицах города, как ожидается, будут курсировать более 2,6 тысячи электробусов.
Электробусы запустили в столице в 2018 году. С этого времени они перевезли около 43,5 миллиона пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров. В начале июля на улицы города вышел 400-й электробус. Сегодня в Москве 36 электробусных маршрутов.
Новый транспорт в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Электробусы оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов.
Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.
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