Гостям экоцентра "Битцевский лес" предложат нарисовать портрет животного углем

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Мастер-класс "Портрет животного" состоится в экоцентре "Битцевский лес" во вторник, 27 августа. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГПБУ "Мосприрода".

"Приглашаем вас раскрыть свои творческие способности на мастер-классе по рисованию углем портрета животного в экоцентре "Битцевский лес" по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3", – сообщили в организации.

Отмечается, что гостям будут предоставлены все необходимые материалы для рисования. Начало мероприятия запланировано на 11:00.

Ранее в столице стартовала "Ночь кино". Официальное открытие прошло в киноцентре "Октябрь".