Именные скамьи актеров могут появиться на Чистых прудах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Скамьи, названные в честь актеров, могут появиться на Чистых прудах. Об этом сообщил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

"На Чистых прудах есть уникальные скверы. Наша мечта – сделать скульптурные композиции, в которых должны появиться Евгений Евстигнеев, Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, а также сделать на Чистых прудах именные лавочки артистов, чтобы москвичи и гости столицы могли прийти в этот театральный район, вспомнить о тех людях. Я надеюсь, это будет очень интересно и уникально, я надеюсь, нашу идею поддержат власти", – передает его слова Агентство "Москва".

Он отметил, что у театра есть историческая сцена на улице Чаплыгина, и вокруг нее сейчас реконструируются улицы и дома по программе "Мой район". Машков добавил, что можно сделать район Чистых прудов театральным.

Основные работы по благоустройству районов Москвы закончатся к осени 2019 года. Всего уже благоустроено около 120 объектов из 200.

