В преддверии выборов 4 тыс сотрудников МФЦ начали поквартирные обходы москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В рамках мероприятий по подготовке к выборам мэра столицы работники московских центров госуслуг начали поквартирные обходы москвичей. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
Четыре тысячи сотрудников госуслуг проинформируют горожан о выборах, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября, и расскажут о нововведениях, которые сделают процесс голосования еще удобнее.
К примеру, они расскажут о программе "Мобильный избиратель", с помощью которой жители могут проголосовать не только по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке. Это наиболее актуально для больших городов, таких как Москва.
Избирательные участки будут открыты в Подмосковье и соседних областях. Уже сейчас на дачах появляются домики, где позднее разместятся избирательные комиссии. А пока там будут находиться мини-офисы центров госуслуг Москвы, где можно получить самые актуальные услуги в разгар дачного сезона (оформить соцкарту, СНИЛС, парковочное разрешение и многое другое. График работы офисов: с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00.
Помимо этого, в рамках поквартирного обхода сотрудники центров объяснят правила голосования на удобных избирательных участка, а также вручат сувениры с напоминанием о важной дате.
Чтобы не спутать сотрудников с мошенниками, необходимо обратить внимание на их внешний вид и отличительные знаки. У каждого их них будет поло и ветровка с символикой центров госуслуг "Мои документы", значок с логотипом выборов и бейдж, подписанный руководителем центра.
Подтвердить полномочия сотрудников можно, позвонив в единую справочную службу города Москвы по номеру: 8-495-777-77-77.
Чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы не по месту регистрации, нужно с 25 июля подать заявку одним из следующих способов:
• в любом центре госуслуг Москвы;
• пригласить сотрудника центра госуслуг, позвонив по телефону 8-495-777-77-77;
• в территориальной избирательной комиссии;
• в мини-офисах центров госуслуг на дачных участках;
• через портал gosuslugi.ru.
Либо с 29 августа обратиться в участковую избирательную комиссию.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
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