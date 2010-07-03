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00:13

Газоны Тверского района приведут в порядок до конца лета

город благоустройство Мой район

00:13

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Фото: Агентство "Москва"

В Тверском районе Москвы до конца лета приведут в порядок газоны по 25 адресам, передает Агентство "Москва".

Работы по благоустройству выполнят сотрудники государственного бюджетного учреждения "Жилищник". Сообщается, что в рамках благоустройства завезут на объекты новый грунт и посеют семена.

На данный момент работы с газоном завершили по четырем адресам.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч многолетних растений высадили на территории Пресненского района.

Во дворах домов появились такие породы растений, как гейхера гибридная, ирис сибирский, астранция крупная, гвоздика травянка, иберис вечнозеленый, дельфиниум культурный и другие.

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