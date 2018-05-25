Более 400 велостоянок и 195 км велодорожек появится на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе столицы оборудуют более 400 велостоянок и 195 километров велодорожек. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Глава ведомства рассказала о городской программе развития велотранспортной инфраструктуры, в разработке которой приняли участие специалисты Института генплана Москвы, ГБУ "ГлавАПУ" и столичного департамента капитального ремонта. Свой вклад в работу над программой также внесли представители Велотранспортного союза, ООО "ЦНИИП Велотранспорта" и движения "Ride@Bike", добавила Княжевская.

"В Западном административном округе будет создано 407 велостоянок и 195 километров велодорожек", – цитирует председателя Москомархитектуры Агентство "Москва".

По словам Княжевской, с появлением новых велостоянок и велодорожек жители запада столицы будут чаще ездить на небольшие расстояния не на машине, а на велосипеде. В результате сократится негативное воздействие автотранспорта на экологию города, отметила глава ведомства.

В конце апреля Сергей Собянин открыл шестой сезон велопроката. Сейчас московская система велопроката является одной из крупнейших в мире. Только в 2018 году в столице появилось 50 новых станций на 500 велосипедов. Всего в городе работают 430 пунктов велопроката.