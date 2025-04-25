Москвичам рассказали, как пройдет второй общегородской субботник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования проведут для участников второго общегородского субботника в Москве 26 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В субботнике могут принять участие сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства и других городских структур, работники предприятий и организаций, школьники, студенты и активные жители столицы. К ним могут присоединиться все желающие. Необходимый инвентарь раздадут на месте.

В рамках субботника в парке "Братеевская пойма" (ЮАО) для горожан выступят творческие коллективы. На территории парка можно будет посетить мастер-классы, сделать памятные фотографии с аниматорами. Также детям сделают аквагрим.

Кроме того, мини-турнир по волейболу будет организован на субботнике в парке 850-летия Москвы на юго-востоке города. Там же москвичи смогут покататься на велосипедах, а для детей проведут мастер-классы по созданию поделок и лепке.

Жители столицы смогут принять участие в спортивных занятиях в ходе субботника в парке усадьбы Михалково в Головинском районе (САО). Там для горожан подготовили соревнования по гиревому жиму и перетягиванию каната, веселые старты с надувными фигурами, игры в шашки и дартс.

На этой же площадке будут работать специалисты по аквагриму и аниматоры в костюмах ростовых кукол. Помимо этого, на субботнике выступят творческие коллективы.

В сквере у Капустинского пруда в районе Свиблово (СВАО) в рамках субботника будут установлены скворечники, изготовленные школьниками. Также участники мероприятия смогут освоить навыки использования огнетушителей.

Горожане смогут сделать скворечник на территории у Мосфильмовского пруда в ЗАО. Там же для детей подготовят программу с конкурсами, играми и мастер-классом по изобразительному искусству.

Возле Деревлевского пруда в районе Коньково (ЮЗАО) перед началом субботника проведут фитнес-зарядку. Кроме того, эксперты проведут экологический мастер-класс. Викторины и флешмоб жители столицы смогут посетить в сквере на улице Инессы Арманд в районе Ясенево (ЮЗАО).

Субботник в районе Строгино (СЗАО) пройдет в плодовом саду, который находится напротив дома 7 в Неманском проезде. Горожане смогут научиться делать открытки и узнают, как работает огнетушитель.

На площадке также будет работать спортивная станция, где москвичи смогут проявить себя в перетягивании каната. Кроме того, для горожан выступят творческие коллективы района.

Подробнее о местах, где пройдут субботники, горожане могут узнать по ссылке.

Еще один городской субботник пройдет с 10:00 до 15:00 в Парке Горького в Нескучном саду рядом с шахматным клубом "Белая ладья". Также 26 апреля посетители парка смогут присоединиться к разминке, руководить которой будет чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.