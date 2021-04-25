Жителям Москвы рассказали о достопримечательностях Гагаринского района

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Гагаринском районе, который начал активно застраиваться в 1950-е годы, сейчас располагается много любопытных достопримечательностей. На что обратить внимание во время прогулки по району, рассказывается в материале портала mos.ru.

Один из главных символов района – памятник Юрию Гагарину. Место на Ленинском проспекте, где он установлен, выбрано неслучайно. Именно здесь Юрий Алексеевич проезжал после своего легендарного полета, рассказала экскурсовод, научный сотрудник Музея Москвы Дарья Булгакова.

Она отметила, что монумент был виден уже при въезде в столицу. Рядом с фигурой космонавта расположена копия корабля "Восток", на котором Гагарин совершил полет.

В следующем году памятник, который является объектом культурного наследия, планируют отреставрировать.

Другой известный объект Гагаринского района – здание Президиума РАН. Из-за огромной металлической конструкции на крыше в народе его называют золотыми мозгами.

"Это поздний советский модернизм, в здании много геометрии, а доминантой, конечно, является необычная конструкция из медных пластин наверху. Рядом находится одна из самых нетривиальных смотровых площадок Москвы", – рассказала Булгакова.

Также в Гагаринском районе располагается построенный в 1950-е годы Дом преподавателей МГУ. В разные годы его жильцами были выдающиеся советские ученые: зоолог Владимир Флинт, геофизик Владимир Магницкий, океанолог Лев Зенкевич, психолог Петр Гальперин и многие другие.

Здание значительно ниже университетского корпуса, но по архитектуре сильно напоминает сталинские высотки.

Красные дома на улице Строителей – образец сталинского ампира, и в то же время на них можно разглядеть скандинавские мотивы: шишки, хвою, дубовые веточки, желуди. Во дворах этих домов очень зелено и установлены фонтаны, отчего весь квартал напоминает город-сад.

Еще одна достопримечательность района – универмаг "Москва", здание которого создано в лучших традициях конструктивизма. Некогда именно здесь появился первый демонстрационный зал и подиум для показа мод.

"Здесь использовалось так называемое сплошное ленточное остекление. Нас, искушенных представителей XXI века, этим не удивишь, а тогда это были совершенно новые технологии. На вывеске можно увидеть запоминающийся шрифт с характерной буквой "М", написанной как будто прописью. Универмаг был таким же современным, как и весь Гагаринский район", – отметила Булгакова.

В начале 1960-х было принято решение строить новый цирк на юго-западе Москвы. Здание с ленточными окнами и крышей необычной складчатой конструкции, отсылающей к традиционному цирку шапито, выглядело крайне нестандартно.

Здание театра Наталии Сац – одно из самых необычных сооружений Москвы и яркий пример советского архитектурного модернизма. Его проектированием занимался молодой специалист Владилен Красильников в сотрудничестве с Александром Великановым.

Здание Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) на Ленинском проспекте построили по проекту известного советского архитектора Александра Власова, который был одним из авторов стадиона в "Лужниках".

"Это памятник конструктивизма, спрятанный за чередой жилых домов на Ленинском проспекте. У него очень необычная форма в виде галочек, или латинских букв V. Это пример архитектуры переходного периода от авангарда к конструктивизму", – рассказала Булгакова.

Она добавила, что подобный дворец появился в то время, когда в столице был дефицит жилья. Его задачей было продемонстрировать, что рабочие и все, что с ними связано, – это важно.

В 2021 году в столице в 21-й раз пройдут Дни исторического и культурного наследия, они стартовали 18 апреля. Так, жителей приглашают посетить уникальные исторические места в компании экскурсоводов и москвоведов.