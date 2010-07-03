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07:54

В "Зарядье" научат создавать роботов, компьютерные игры и VR-анимацию

город образование технологии

07:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Зарядье" открывается лаборатория дизайна и цифровых технологий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бесплатные лекции будут проходить в научно-познавательном центре "Заповедное посольство" и в павильоне "Купол". Проводить их будут востребованные программисты, дизайнеры, художники-аниматоры, режиссеры, операторы, искусствоведы и иллюстраторы.

В программа входит несколько направлений: программирование и робототехника, графический и ювелирный дизайн, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.

В частности, все желающие научатся создавать роботов, мобильные приложения для смартфонов и компьютерные игры, снимать VR-кино, рисовать виртуальную реальность и создавать бренды.

Одновременно посещать лекции смогут до 120 человек. Лаборатории полностью оснастят для практических занятий, начиная графическими планшетами и заканчивая роботами.

Первое занятие состоится 2 мая в 16:00. Оно получило название "Дизайнер и программист: принципы эффективной работы в команде". 5 мая в 19:00 пройдет занятие "VR-кино: язык новой реальности". 11 мая в 12:00 пройдет практический VR-урок.

Подробнее ознакомиться с программой лаборатории, выбрать интересующее направление и зарегистрироваться на занятие можно на официальном сайте парка "Зарядье".

В "Зарядье" 25 апреля пройдет бесплатная лекция "Генетические факторы здоровья". Она приурочена к Международному дню ДНК.

Встреча состоится в павильоне "Заповедное посольство" в 19:00. Послушать лекцию можно будет также в онлайн-режиме.

Лекцию проведет главный внештатный специалист по медицинской генетике столичного департамента здравоохранения, доктор медицинских наук Наталия Демикова. Она подробно расскажет посетителям о функциях генетики и о ее достижениях в современной медицине.

город образование технологии

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