Посетителям парка "Зарядье" расскажут о генетике

В "Зарядье" 25 апреля пройдет бесплатная лекция "Генетические факторы здоровья". Она приурочена к Международному дню ДНК. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Лекцию проведет главный внештатный специалист по медицинской генетике столичного департамента здравоохранения, доктор медицинских наук Наталия Демикова. Она подробно расскажет посетителям о функциях генетики и о ее достижениях в современной медицине.
Помимо этого, слушатели углубятся в тему наследственности и узнают, как она в целом влияет на качество жизни человека. Также врач расскажет, как снизить риск передачи детям поврежденных генов, что такое человеческие пороки и как с ними борются в современной медицине.
При этом доктор наук отметила, что в Москве медицина развивается семимильными шагами. Уже сейчас медики могут провести скрининг новорожденному на 11 редких наследственных заболеваний. "Это болезни, которые возникают в результате мутаций в генетических структурах клетки", – подытожила Наталия Демикова.
По ее словам, понимание роли наследственности помогает на ранних стадиях выявить различные онкологические заболевания и обеспечить их дальнейшее лечение.
Встреча состоится в павильоне "Заповедное посольство" в 19:00. Послушать лекцию можно будет также в онлайн-режиме на страницах mos.ru в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на странице департамента здравоохранения Москвы в Facebook.
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