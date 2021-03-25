Подземный переход через улицу Наметкина введен в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В эксплуатацию ввели подземный пешеходный переход через улицу Наметкина на юго-западе города. Об этом заявили представители комитета государственного строительного надзора столицы, сообщает Агентство "Москва".

По информации Мосгосстройнадзора, выдано соответствующее разрешение.

"Объект возведен в районе улицы Профсоюзной, дома 64, корпуса 2, и дома 68, корпуса 1, в Обручевском районе за счет городского бюджета", – уточнили в ведомстве.

Длина прохожей части тоннеля составляет более 32 метров, ширина – свыше 4 метров, а высота – 2,35 метра. Этот переход оборудовали двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами для маломобильных пешеходов.

Ранее говорилось, что в городе появится подземный переход через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе. Длина тоннельной части перехода составит порядка 83 метров.