В столице появятся семь горнолыжных склонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщил, что в Москве будет построено семь горнолыжных склонов, четыре из них – в ТиНАО. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Ежегодно при строительстве новых станций метро мы получаем до 20 миллионов кубометров грунта. Часть его после переработки может быть направлена на создание современной спортивной инфраструктуры", – сказал Хуснуллин.

В долине реки Сходни намерены построить комплекс "Куркино". Он будет включать в себя две бугельные канатные дороги протяженностью 220 и 225 метров, трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (в нем будут тренажерный зал и медицинский кабинет), а также открытая спортивная площадка и парковка.

Похожий проект хотят реализовать в районе Шипиловского проезда. Высота насыпи здесь составит 35 метров, а бугельных дороги будет три. Оба проекта намерены создать в рамках программы "Мой район".

В ТиНАО один из горнолыжных спусков разместится вдоль дороги Солнцево – Бутово – Видное, между Киевским и Калужским шоссе.

Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что спуски будут располагаться в Краснопахорском парке, рядом с Центральной кольцевой автодорогой и Варшавским шоссе.

В конце прошлого года сообщалось, что несколько горнолыжных спусков появится в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО).