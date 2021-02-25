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Город

17:41

Движение ограничат на 85-м километре МКАД с 27 февраля по 1 марта

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта планируется временно ограничить в районе 85-го километра МКАД по внешней стороне, заявили представители ЦОДД.

"С 27 февраля на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе начнутся дорожные работы. Ограничения и частичные перекрытия в районе 85-го км МКАД продлятся до 1 марта", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.

Участок – от съезда с внешней стороны магистрали на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону центра на внешнюю сторону МКАД – полностью перекроют 27–28 февраля и 1 марта в 02:00, 03:00, 04:00 на периоды по 20 минут.

Также временно ограничат движение машин по одной полосе от съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внешнюю сторону МКАД до съезда с внешней стороны магистрали. Данные ограничения ожидаются 27–28 февраля и 1 марта с 01:30 до 05:00.

Ранее сообщалось, что Щелковский путепровод на востоке столицы капитально отремонтируют. На участке, где пройдут строительные работы, будет действовать ограничение скорости транспорта, также там запретят остановку.

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