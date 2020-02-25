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18:56

Веганский шоколад и сырные конфеты представят в "Экспоцентре"

город выставки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Экспортеры какао-бобов и производители шоколадной продукции представят веганский шоколад и сырные конфеты в рамках VIII Международного салона шоколада в Центральном выставочном комплексе (ЦВК) "Экспоцентр". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организаторов.

"Это единственная выставка в России, посвященная исключительно шоколаду. На выставке гости получат возможность ознакомиться с необычными сортами шоколада", – заявили в пресс-службе.

На выставке представят ремесленный шоколад по технологии bean-to-bar, веганский шоколад, шоколадные конфеты ручной работы, сырные конфеты, органический шоколад, шоколад с заменителями сахара и другие виды сладкого.

Организаторы отмечают, что мероприятие направлено на потребителей, гурманов и ценителей шоколада, а также на его производителей, импортеров, дистрибьютеров, торговые сети, отели, кафе, рестораны.

На экспозицию съедутся представители и производители шоколада из разных стран мира. Экспозиция пройдет с 19 по 21 марта.

В начале января в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка "История русского шоколада". В рамках выставки гости могут увидеть предназначенную для изготовления кондитерских изделий посуду, а также познакомиться с процессом производства шоколада. Экспозиция продлится до 5 апреля.

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