В Москве открылась экспозиция об истории русского шоколада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка "История русского шоколада". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Посетители увидят старинную посуду, предназначенную для изготовления и подачи кондитерских изделий, и процесс производства шоколада на современной фабрике. Некоторые экспонаты когда-то принадлежали племенам ацтеков и майя, их возраст превысил тысячу лет.

Также гостей выставки познакомят с историей кондитерских фабрик дореволюционной России. На экспозиции выставят нераспечатанные коробки с конфетами и бисквитом, шоколадные плитки и инструменты для производства шоколада конца ХIХ века.

Экспозиция работает до 5 апреля. Стоимость полного билета – 750 рублей, льготного – 400 рублей.