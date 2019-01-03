В Москве открылась экспозиция об истории русского шоколада

В Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка "История русского шоколада". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Посетители увидят старинную посуду, предназначенную для изготовления и подачи кондитерских изделий, и процесс производства шоколада на современной фабрике. Некоторые экспонаты когда-то принадлежали племенам ацтеков и майя, их возраст превысил тысячу лет.
Также гостей выставки познакомят с историей кондитерских фабрик дореволюционной России. На экспозиции выставят нераспечатанные коробки с конфетами и бисквитом, шоколадные плитки и инструменты для производства шоколада конца ХIХ века.
Экспозиция работает до 5 апреля. Стоимость полного билета – 750 рублей, льготного – 400 рублей.
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