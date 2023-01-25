Москва выставила на торги право на КРТ участка бывшей промзоны Дегунино – Лихоборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве стартовал прием заявок на участие в торгах на право комплексного развития участка бывшей промзоны Дегунино – Лихоборы площадью 15,34 гектара в районе Западное Дегунино. Подать заявку можно до 2 марта. Сам аукцион планируется провести 13 марта 2023 года, сообщается на портале мэра.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что речь идет об участке, расположенном вдоль Проектируемого проезда № 980 рядом с Дмитровским шоссе.

На нем у победителя предстоящего аукциона появится возможность возвести современные новостройки, общественно-деловые и социальные объекты. По его словам, благодаря реорганизации участка в столице появится примерно 6,8 тысячи новых рабочих мест.

"Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в 36 миллиардов рублей", – уточнил Ефимов.

На территории бывшей промзоны в настоящее время находятся склады и автосервисы. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на данном участке можно возвести почти 390 тысяч квадратных метров недвижимости.

Он сообщил, что по проекту комплексного развития территории планируется постройка более 239 тысяч квадратных метров современного жилья, из которых 25,2 тысячи квадратных метров передадут под заселение по программе реновации.

Также 96,7 тысячи квадратных метров пойдут под общественно-деловую застройку, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом. Кроме того, там могут расположится магазины и офисные комплексы.

"Планируется строительство объектов социального назначения, среди которых поликлиника на 320 посещений и образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 350 воспитанников и школы для 800 учащихся", – заключил Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как проекты комплексного развития бывших промзон меняют облик Москвы. По словам мэра, реализация проектов позволит создать 87 тысяч новых рабочих мест в разных сферах, а также привлечь инвестиции.

Их общий объем составит порядка 705 миллиардов рублей.

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития бывших промзон меняют облик Москвы

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