Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:11

Москвичей предупредили об осложнении ситуации на дорогах

город транспорт

18:11

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Заторы на дорогах в столице достигли девяти баллов. Такие данные приводит Центр организации дорожного движения (ЦОДД), передает телеканал Москва 24.

Осложнения на дорогах вызваны предновогодним ажиотажем. Также в центре столицы ожидаются перекрытия из-за Елки в Кремле.

Сказался на ситуации в городе и снегопад. По прогнозам синоптиков, снег в столичном регионе будет идти всю последнюю неделю года. Автомобилистам рекомендовали тщательнее планировать маршруты по городу 24 и 25 декабря.

Что происходит на дорогах столицы

По прогнозам ЦОДД, в день кремлевской елки – 26 декабря – ожидается пик заторов. Это связано с тем, что автобусы с детьми приедут в центр города.

Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что елку на Соборной площади украсили более двух тысяч игрушек. Наряжать праздничное дерево помогали воспитанники школы олимпийского резерва по хоккею. Вместе с оформителями они повесили на елку гирлянды, а также фигурки лошадок, крендельков и птиц.

город транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика