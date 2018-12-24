Москвичей предупредили об осложнении ситуации на дорогах

Заторы на дорогах в столице достигли девяти баллов. Такие данные приводит Центр организации дорожного движения (ЦОДД), передает телеканал Москва 24.
Осложнения на дорогах вызваны предновогодним ажиотажем. Также в центре столицы ожидаются перекрытия из-за Елки в Кремле.
Сказался на ситуации в городе и снегопад. По прогнозам синоптиков, снег в столичном регионе будет идти всю последнюю неделю года. Автомобилистам рекомендовали тщательнее планировать маршруты по городу 24 и 25 декабря.
Что происходит на дорогах столицы
По прогнозам ЦОДД, в день кремлевской елки – 26 декабря – ожидается пик заторов. Это связано с тем, что автобусы с детьми приедут в центр города.
Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что елку на Соборной площади украсили более двух тысяч игрушек. Наряжать праздничное дерево помогали воспитанники школы олимпийского резерва по хоккею. Вместе с оформителями они повесили на елку гирлянды, а также фигурки лошадок, крендельков и птиц.
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