Первую в Москве смотровую площадку в аэропорту откроют в Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На крыше терминала Домодедово создадут первую в Москве смотровую площадку в аэропорту. Информацией об этом поделилась воздушная гавань в своем телеграм-канале.

"В зоне вылета нового сегмента пассажирского терминала (Т2) будет открыта первая в Москве обзорная площадка в аэропорту", – говорится в публикации.

Отмечалось, что оттуда гости смогут наблюдать панорамный вид на аэродром. Также посетителям станет доступен обзор на новую взлетно-посадочную полосу.

Площадка расположена на территории вылета. Вход на смотровую будет бесплатным для пассажиров Т2.

Ранее сообщалось, что в Щукинском парке и Всехсвятской роще поставят павильоны для наблюдения за птицами и белками.

Во время мероприятий по воссозданию в этих зонах отдыха уже появились беседки, торговые павильоны и навигационные стелы.

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