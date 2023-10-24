Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда МЦД-3 следуют с отставанием от графика, следует из сообщения в телеграм-канале Московской железной дороги.

"Приносим пассажирам извинения. Делаем все возможное для сокращения времени опоздания", – говорится в сообщении.

20 октября поезда уменьшили скорость на МЦК между станциями Лужники и Деловой центр. На участке также не было движения поездов по техническим причинам. Там задерживались поезда, следовавшие против часовой стрелки.

Спустя время движение поездов на МЦК возобновили в штатном режиме. Специалисты работали над восстановлением дневного интервала.

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