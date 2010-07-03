Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

19:40

В Печатниках реконструируют улицу Полбина

город Мой район

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-востоке столицы реконструируют участок улицы Полбина. Вдоль дорог установят новые дорожные знаки, оборудуют остановки общественного транспорта и создадут инфраструктуру для маломобильных граждан. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, улицы нуждаются в модернизации с учетом современных темпов развития города. Власти столицы стараются уделять внимание не только масштабным проектам (строительству магистралей, хорд и развязок), но и развитию улиц районного значения. Их реконструкция позволит значительно разгрузить движение в округах.

На улице Полбина обновят инженерные коммуникации, создадут три полосы движения, обустроят новые тротуары и остановки общественного транспорта, а также установят новые дорожные знаки и нанесут свежую разметку. Для людей с ограниченными возможностями сделают тактильные указатели, пониженные бортовые камни и специальное плиточное покрытие на тротуарах.

На время работ скорость движения транспорта по улице будет ограничена до 40 километров в час.

Ранее на заседании градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина было принято решение о реконструкции Власьевской улицы, расположенной в поселении Десеновском. Для пешеходов сделают тротуары, а для транспорта будут доступны две полосы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика