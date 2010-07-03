В Печатниках реконструируют улицу Полбина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-востоке столицы реконструируют участок улицы Полбина. Вдоль дорог установят новые дорожные знаки, оборудуют остановки общественного транспорта и создадут инфраструктуру для маломобильных граждан. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, улицы нуждаются в модернизации с учетом современных темпов развития города. Власти столицы стараются уделять внимание не только масштабным проектам (строительству магистралей, хорд и развязок), но и развитию улиц районного значения. Их реконструкция позволит значительно разгрузить движение в округах.

На улице Полбина обновят инженерные коммуникации, создадут три полосы движения, обустроят новые тротуары и остановки общественного транспорта, а также установят новые дорожные знаки и нанесут свежую разметку. Для людей с ограниченными возможностями сделают тактильные указатели, пониженные бортовые камни и специальное плиточное покрытие на тротуарах.

На время работ скорость движения транспорта по улице будет ограничена до 40 километров в час.

Ранее на заседании градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина было принято решение о реконструкции Власьевской улицы, расположенной в поселении Десеновском. Для пешеходов сделают тротуары, а для транспорта будут доступны две полосы.

