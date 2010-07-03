Власьевскую улицу в Десеновском реконструируют

16:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власьевскую улицу, расположенную в поселении Десеновском, реконструируют. Для пешеходов сделают тротуары, а для транспорта будут доступны две полосы. Решение о подготовке проекта приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.
Власьевская улица связывает населенные пункты Пыхчево и Власьево с трассой Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, а также с Калужским шоссе.
Предполагается, что улицу расширят до восьми метров. Вдоль проезжей части появятся заездные карманы. Также планируют установить 12 остановочных павильонов и шесть светофоров. Для пешеходов обустроят 14 наземных переходов, а у велосипедистов появится велодорожка.
В проект войдет и капремонт четырехкилометровой дороги, которая связывает Власьево с деревней Яковлево.
Предполагается, что реконструкция улицы улучшит транспортную ситуацию в Десеновском.
Ранее сообщалось, что началась работа над проектом первого этапа обновления улично-дорожной сети поселения Мосрентген. Здесь появятся новая магистральная улица, прямой выезд на Калужское шоссе и путепровод, дополнительный съезд с МКАД.
Четырехполосная магистральная улица войдет в Мосрентген с 43-го километра МКАД и протянется в обход Троицкого лесопарка до улицы Адмирала Корнилова. На пересечении построят транспортную развязку и путепровод.
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