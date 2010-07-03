Началось проектирование улично-дорожной сети поселения Мосрентген

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Началась работа над проектом первого этапа обновления улично-дорожной сети поселения Мосрентген.
Здесь появятся новая магистральная улица, дополнительный съезд с МКАД, прямой выезд на Калужское шоссе и путепровод, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
"Реализация мероприятий позволит значительно улучшить транспортное сообщение поселка с Московской кольцевой автодорогой и Калужским шоссе, а в перспективе – сформировать направление, альтернативное "Калужке", с выходом на проектируемую сегодня параллельную трассу Мамыри – Пенино – Шарапово. Мы приступаем к созданию эффективной дорожной инфраструктуры в районе будущего транспортно-пересадочного узла "Мамыри"с учетом планируемой жилищной застройки, в том числе в рамках программы реновации", – сказал он.
Четырехполосная магистральная улица войдет в Мосрентген с 43-го километра МКАД и протянется в обход Троицкого лесопарка до улицы Адмирала Корнилова. На пересечении построят транспортную развязку и путепровод.
Строители оборудуют прямой выезд с новой дороги на Калужское шоссе. От магистральной улицы до района застройки будет доходить еще одна дорога. На пересечении трех образовавшихся улиц появится кольцевая развязка.
Также будет проведена реконструкция участка улицы Адмирала Корнилова длиной 600 метров. Разработку проекта планируют завершить до середины 2020 года.
Протяженность дорог составит 4,4 километра. В эксплуатацию участки первого этапа введут в 2022 году. В 2023 году все работы будут завершены. К этому моменту построят и реконструируют шесть улиц.
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