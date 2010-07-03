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Мэр Москвы

15:32

Российский государственный университет правосудия реконструируют в Москве

город мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Здание Российского государственного университета правосудия на северо-западе столицы будут реконструировать. Это решение было озвучено на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Четырехэтажное здание университета находится на улице Малая Набережная в столичном районе Покровское-Стрешнево. Площадь постройки превышает 13 тысяч квадратных метров.

В процессе реконструкции рабочие надстроят один этаж, так площадь университета возрастет до 15,8 тысячи квадратных метров. Благодаря этому здание станет более комфортным для студентов и преподавателей.

Кроме того, в 2020 году планируется реконструировать студенческое общежитие Московской государственной академии водного транспорта. Пятиэтажку на улице Речников достроят на три этажа, в результате площадь помещений увеличится до 11 тысяч квадратов.

Проект бюджета Москвы на 2020 год также позволит реконструировать столичные поликлиники. Ремонт медучреждений может вызвать некоторые неудобства москвичам, однако реконструкция позволит повысить качество обслуживания в сфере здравоохранения.

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