Москва вошла в топ-50 самых сексуальных городов мира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва стала единственным российским городом, который вошел в топ-50 самых сексуальных городов мира. Об этом сообщает "Мир 24".
Столица оказалась на 21 месте в списке, который составил портал Big 7 Travel. Авторы рейтинга отметили сексуальность русского акцента. Также, по их мнению, в Москве живут одни из самых красивых супермоделей в мире.
Лидером рейтинга был назван город Майами, расположенный на восточном побережье Соединенных Штатов. В тройку самых сексуальных городов вошли французский Париж и американский Денвер.
В рейтинг также включили Копенгаген, Кейптаун, Цюрих и Кап-д'Агт на средиземноморском побережье Франции. Десятку лидеров списка замыкают ирландский Дублин, британский Ливерпуль и Лос-Анджелес, США.
Топ самых сексуальных городов составили на основе опроса пользователей соцсетей. На рейтинг городов повлияла статистика запросов в поисковиках, связанных с сексом. Авторы также оценивали, как часто жители и посетители городов занимаются любовью.
Еще одним критерием, по которому города могли попасть в список, стало количество романтичных достопримечательностей и ресторанов для влюбленных. Составители обращали внимание и на прошлые рейтинги – лучших городов для холостяков и самых сексуальных национальностей.
Ранее Россия вошла в топ-30 ежегодного рейтинга группы Всемирного банка Doing Business. На 28 место списка страну вывели три реформы: было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, усилена защита миноритарных инвесторов и упрощены налоговые условия.
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