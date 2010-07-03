Москва вошла в топ-50 самых сексуальных городов мира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва стала единственным российским городом, который вошел в топ-50 самых сексуальных городов мира. Об этом сообщает "Мир 24".

Столица оказалась на 21 месте в списке, который составил портал Big 7 Travel. Авторы рейтинга отметили сексуальность русского акцента. Также, по их мнению, в Москве живут одни из самых красивых супермоделей в мире.

Лидером рейтинга был назван город Майами, расположенный на восточном побережье Соединенных Штатов. В тройку самых сексуальных городов вошли французский Париж и американский Денвер.

В рейтинг также включили Копенгаген, Кейптаун, Цюрих и Кап-д'Агт на средиземноморском побережье Франции. Десятку лидеров списка замыкают ирландский Дублин, британский Ливерпуль и Лос-Анджелес, США.

Топ самых сексуальных городов составили на основе опроса пользователей соцсетей. На рейтинг городов повлияла статистика запросов в поисковиках, связанных с сексом. Авторы также оценивали, как часто жители и посетители городов занимаются любовью.

Еще одним критерием, по которому города могли попасть в список, стало количество романтичных достопримечательностей и ресторанов для влюбленных. Составители обращали внимание и на прошлые рейтинги – лучших городов для холостяков и самых сексуальных национальностей.

Ранее Россия вошла в топ-30 ежегодного рейтинга группы Всемирного банка Doing Business. На 28 место списка страну вывели три реформы: было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, усилена защита миноритарных инвесторов и упрощены налоговые условия.