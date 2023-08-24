Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 26 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония развода пеших и конных караулов в Кремле не состоится 26 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.

"В связи со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка службы коменданта Московского Кремля (СКМК) ФСО России 26 августа 2023 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России проводиться не будет", – объяснили в ФСО.

В начале июня в Кремле открылся новый сезон развода пеших и конных караулов. Обычно в торжественном церемониале в пешем карауле принимали участие три четверти военнослужащих-призывников. Однако в тот раз – из 44 участников 42 человека проходили военную службу в Президентском полку.

В ФСО добавили, что подготовка к открытию нового сезона проходила в течение порядка четырех месяцев в ежедневном режиме, исключением были выходные дни.

В основу программы церемониала вошли динамичные перестроения военных в разные фигуры, уверенное владение оружием, синхронное и четкое выполнение строевых приемов.



Церемония развода караулов прошла в Кремле