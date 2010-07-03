Акция "Ночь кино" пройдет на 133 столичных площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодная акция "Ночь кино" состоится 24 августа. По всей России в ней будет участвовать рекордное число площадок – 3,5 тысячи, в Москве кинопоказы пройдут на 133 площадках.

Откроется "Ночь кино" показом киноленты "Мальчик русский" Александра Золотухина. Посмотреть ее можно в 16:00 в "КАРО 11 Октябрь".

В "Измайловском вернисаже" можно будет увидеть фильм с пленки 35 миллиметров. Это сатирическая комедия Леонида Гайдая – одна из первых экранизаций Михаила Булгакова.

В кинотеатре "Юность" пройдет показ фильма "Малыш Джо" режиссера Джессики Хауснер, а в кинотеатре "Космос" – ретродрамы Андрея Смирнова "Француз". В летнем передвижном кинотеатре "Москино" покажут старые кинокартины на винтажном пленочном оборудовании.

В музее-заповеднике "Царицыно" организуют перформанс "Мушкетеры 40 лет спустя" юбилею советского телефильма "Д’Артаньян и три мушкетера". Зрители окажутся на иммерсивном представлении "Мушкетеры.монтаж". Они станут участниками кинопроб, увидят сцены, не вошедшие в кино, и пройдут церемонию посвящения в мушкетеры или гвардейцы.

Ансамбль Gramophonics, состоящий из актеров "Гоголь-центра", исполнит песни из телефильма.

К акции также присоединится Московской зоопарк. В программе – открытый показ документального фильма о путешествии панд Диндин и Жуи из Китая в российскую столицу. В московском Музее космонавтики покажут "Последний дюйм", "Белое солнце пустыни" и другие любимые киноленты космонавтов.

В рамках акции запланированы экскурсии на киностудию "Мосфильм" и на "Союзмультфильм". В ГМИИ имени Пушкина устроят дискуссию о наследии эпохи модернизма в кино и связи фильмов с основными течениями в искусстве XX века. Ее проведут кураторы Московской школы кино Аддис Гаджиев и Всеволод Коршунов.