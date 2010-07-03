Концерт ко Дню флага России пройдет 24 августа на проспекте Сахарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральным столичным событием по случаю 350-летия российского флага станет митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова, который пройдет 24 августа с 14:00 до 17:00.

В мероприятии примут участие многие звезды российской эстрады. На сцене выступят Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие. Также концерт посетят известные спортсмены, герои России и Советского союза, испытатели, ученые и общественные деятели, в том числе экипаж экстренно севшего в подмосковном поле самолета А321.

Кроме того, на проспекте Сахарова состоится флешмоб "Флаг-рекордсмен" – молодые люди из разных объединений и движений развернут полотно, состоящее из 2000 флагов российских городов и общественных организаций. На полотне будет читаться слово "Россия", сложенное из цветов триколора.

Здесь же развернут флаг России из белых, синих и красных полотен. Участие во флешмобе примут более 1000 человек.

Также для москвичей будут открыты множество других событий и площадок. Так, с 10:00 до 20:00 в музей-заповедник "Коломенское" примет IX Международный фестиваль "Казачья станица Москва", где выступят мастера-ремесленники, творческие коллективы и представители казачьих организаций. В саду "Эрмитаж" устроят семейный инклюзивный благотворительный фестиваль "Галафест", а в Екатерининском парке отпразднуют День Преображенского полка.

В 13:00 у памятника героям Первой мировой войны на Поклонной горе выступят детские духовые оркестры – они обеспечат музыкальное сопровождение наездникам из Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды. С 15:00 до 23:00 в парке будет работать открытый кинотеатр с презентациями фильмов детских киностудий, мастер-классами для детей и показом работ конкурса фильмов о Москве из Instagram. В 20:00 москвичей ждут в Музее Победы на показе фильма Василия Ливанова "Медный всадник России".