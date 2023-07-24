Столичный проект "Мама онлайн" подготовил новый курс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный проект "Мама онлайн" запустил новый бесплатный курс "Любимое дело по-женски. Воронка продуктов и УТП". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Программа курса состоит из четырех вебинаров. В ходе обучения участницам расскажут о секретах создания успешного бизнеса, в том числе о воронках и каналах продаж, жизненном цикле продукта, тайм-менеджменте и других особенностях ведения собственного дела. Прохождение всех уроков курса гарантирует выдачу электронного сертификата.

Первое занятие курса пройдет 1 августа, второе – 3 августа, третье – 8 августа и четвертое – 10 августа. Начало вебинаров запланировано на 12:00. Длительность уроков не превысит одного часа.

Куратором проекта выступает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Пройти обучающий курс можно по предварительной регистрации на сайте.

До 1 августа центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ проведет онлайн-курс "Мой успешный образ себя". В рамках обучающей программы участникам расскажут о способах презентации себя, техниках и правилах переговоров, секретах эффективного диалога и других. Присоединиться к курсу можно бесплатно.

