Третий сезон проекта "Музыка на крыше" стартует на ВДНХ 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ 2 августа стартует третий сезон проекта "Музыка на крыше", в рамках которого состоятся живые концерты на крыше павильона "Рабочий и колхозница".

"На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Первым запланировано выступление инди-группы Sirotkin. Расписание дальнейших выступлений будет публиковаться на сайте проекта. Для безопасности зрителей в этом сезоне будут продавать только половину билетов на концертную площадку (150 из 300 возможных).

Таким образом, слушатели смогут расположиться на расстоянии друг от друга. Также необходимо надевать маски и перчатки, передает портал мэра и правительства Москвы. В случае дождя или усиления ветра артистов и гостей попросят переместиться в зал на первом этаже.

Ранее стало известно, что субтропическая оранжерея с орхидеями, пальмами и магнолиями Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" также возобновит проведение концертов с августа.