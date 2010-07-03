На главных улицах Москвы разместят системы экстренного оповещения

12:57
12:57
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На 42 главных улицах Москвы разместят системы экстренного оповещения. Их установят до конца 2019 года, сообщила пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.
"Москва одной из первых начала создавать современную систему оперативного оповещения граждан и продолжит эту работу до 2025 года. Построение централизованной и технически отлаженной системы напрямую влияет на оперативность доведения экстренной информации и повышает безопасность населения столицы", – заявил глава департамента Геннадий Дегтев, передает Агентство "Москва".
Предусматривается прокладывание линии уличной звукофикации на 42 улицах, и процедура закупки предполагает более 2000 громкоговорителей на опорах освещения и на специальных шкафах для управления системами оповещения.
Победителю на выполнение работ отводится срок до конца 2019 года. Стартовая цена контракта составляет 195 миллионов рублей.
Ранее оператор Tele2 сообщал, что при помощи технологии LTE-450 обеспечил подключение свыше 640 точек оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве. Установленное оборудование поддерживает различные стандарты связи четвертого поколения, включая диапазон 450 МГц, работа в котором позволяет подключить точки оповещения в более короткий срок и обеспечивает беспроводное соединение, что освобождает город от лишних проводов. Заказчиком выступил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Подземный пешеходный переход у метро "Тургеневская" также оснастят локальной системой безопасности и мониторинга. Переход расположен на Сретенском бульваре, доме № 11А, сооружении 1, он включает три лестничных схода, выход в метро, тоннельную часть и служебные помещения.
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