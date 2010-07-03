Москвичей не пускают на бесплатные теннисные корты в Тимирязевском районе

Москвичи потребовали вернуть им возможность играть в теннис на кортах в Тимирязевском районе. Бесплатные корты теперь охраняют и пускают только по паспорту с местной регистрацией, передает телеканал Москва 24.

В прошлом году муниципальные теннисные корты на Астрадамской улице отремонтировали. Они стали более комфортными и современными. Однако, вместо того, чтобы играть на площадках, теннисисты-любители стоят со своими ракетками за забором. Внутрь их не пускает "корт-контроль". Охранники требуют показать паспорт и проверяют, прописан ли человек в Тимирязевском районе. Назвать причину запрета на посещение кортов москвичами из других районов они не могут и лишь ссылаются на объявление, вывешенное на входе.

"Это полное безобразие. На основании какого решения, чьего решения?!" – возмущается теннисист-любитель Дмитрий Гранцев. Он высказал подозрение, что корты хотят приватизировать. Еще один поклонник тенниса – москвич Алексей Митяев – назвал происходящее "дискриминацией по территориальному признаку". Недовольным спортсменам посоветовали обратиться за разъяснениями в районную управу. Однако в управе Тимирязевского района этот вопрос перенаправили в префектуру Северного округа столицы.

На официальный запрос телеканала Москва 24 с просьбой прояснить ситуацию ответ пока не пришел. Тем временем, по словам горожан, на воротах кортов появилась новая табличка. В ней сказано, что покрытие теннисных кортов якобы находится в аварийном состоянии.

Ранее сообщалось, что на матче по пляжному регби в Москве между столичным клубом "Слава" и сборной Дагестан произошла драка. Игроков разняли тренеры и администраторы команд. Никто не пострадал. В результате драки судьи были вынуждены прервать игру при счете 5:5.