В Парке Горького выставили Bugatti из миллиона деталей Lego

Посетители Парка Горького могут увидеть копию самого быстрого серийного гиперкара в мире – Bugatti Chiron, полностью выполненного из деталей Lego.
Полностью воссоздан экстерьер и интерьер авто. На конструирование и сборку специалисты потратили 13 часов и более 1 000 000 деталей конструктора. Вес модели достигает 1,5 тонны. Авто из конструктора может разгоняться до 20 километров в час, но небольшой мотор в Москве сняли в целях безопасности.
Настоящий Bugatti Chiron оснащается W16 объемом восемь литров, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил (1600 Нм момента). С таким мотором гиперкар разгоняется с нуля до 100 километров в час за 2,5 секунды.
Эта модель стала центральной частью экспозиции. Помимо эксклюзивной модели, гости парка увидят исторические образцы машинок из наборов LEGO, созданных с 1932 года. Для выставки в Парке Горького их специально привезли из музея компании в Дании.
Экспозиция представлена на площадке за Пионерским прудом до 4 августа: с 12:00 до 21:00 в будни, с 11:00 до 21:00 в выходные.
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