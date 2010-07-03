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10:21

В Парке Горького выставили Bugatti из миллиона деталей Lego

город досуг культура

10:21

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Bugatti Chiron из Lego выставили в Парке Горького

Посетители Парка Горького могут увидеть копию самого быстрого серийного гиперкара в мире – Bugatti Chiron, полностью выполненного из деталей Lego.

Полностью воссоздан экстерьер и интерьер авто. На конструирование и сборку специалисты потратили 13 часов и более 1 000 000 деталей конструктора. Вес модели достигает 1,5 тонны. Авто из конструктора может разгоняться до 20 километров в час, но небольшой мотор в Москве сняли в целях безопасности.

Настоящий Bugatti Chiron оснащается W16 объемом восемь литров, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил (1600 Нм момента). С таким мотором гиперкар разгоняется с нуля до 100 километров в час за 2,5 секунды.

Эта модель стала центральной частью экспозиции. Помимо эксклюзивной модели, гости парка увидят исторические образцы машинок из наборов LEGO, созданных с 1932 года. Для выставки в Парке Горького их специально привезли из музея компании в Дании.

Экспозиция представлена на площадке за Пионерским прудом до 4 августа: с 12:00 до 21:00 в будни, с 11:00 до 21:00 в выходные.

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город досуг культура

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