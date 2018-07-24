Богослужение в честь 1030-летия Крещения Руси пройдет на Соборной площади Кремля

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На Соборной площади Московского Кремля состоится праздничное богослужение, приуроченное к 1030-летию Крещения Руси. Об этом сообщил глава пресс-службы патриарха, священник Александр Волков.

По его словам 28 июля впервые за последние 25 лет богослужение проведут не в кремлевских соборах, а прямо на Соборной площади. Для церемонии там установят специальный помост. "Это будет сделано в связи с тем, что на Соборной площади московского Кремля соберется много прихожан, несколько тысяч мы ожидаем", – цитирует Волкова Агентство "Москва".

Руководитель пресс-службы патриарха также рассказал, что после богослужения верующие пройдут Крестным ходом на Боровицкий холм, где будет совершен заключительный молебен. "После него предстоятель Русской церкви обратится со своим словом приветствия ко всем собравшимся на Боровицком холме", – добавил Волков.

Он также напомнил, что по традиции в этот день богослужения пройдут во всех храмах Москвы и Подмосковья, а их колокола зазвонят одновременно в 12:15.

Православный праздник День крещения Руси ежегодно отмечают 28 июля.

Ранее сообщалось, что 28 июля Кремль закроют для туристов с 9:30 до 14:00. В этот день также не будут проводить церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка в связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Руси.