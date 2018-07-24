Кремль закроют для туристов на несколько часов 28 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский Кремль закроют для посетителей на несколько часов в субботу, 28 июля. В этот день на Соборной площади также не будут проводить церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка. Об этом сообщили в центре по связям с прессой и общественностью ФСО России.

По информации ведомства, изменения в режиме работы Кремля и решение не проводить церемонию развода пеших и конных караулов связаны с торжественными мероприятиями к 1030-летию Крещения Руси.

Уточняется, что 28 июля доступ в Кремль будет закрыт для туристов с 9:30 до 14:00, передает Агентство "Москва".

Церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка проводят с апреля по октябрь. За парадными маневрами посетители Кремля могут наблюдать по субботам в 12:00 на Соборной площади.