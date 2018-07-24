Более 200 тысяч человек посетили фестивальную программу Московского урбанфорума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Свыше 200 тысяч человек посетили мероприятия фестивальной программы Московского урбанистического форума. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам заммэра, "фестивальную программу форума посетило более 200 тысяч человек, это очень хороший показатель". Хуснуллин уточнил, что на форуме в парке "Зарядье" собрались представители 68 стран мира. Более того, 135 из около 400 спикеров были зарубежными специалистами, передает Агентство "Москва"
Московский урбанистический форум "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" проходил в парке "Зарядье" с 17 по 22 июля. На нем российские и иностранные эксперты обсудили масштабные городские трансформации последних десятилетий, а также затронули вопросы адаптации пространства и инфраструктуры городов к меняющимся требованиям.
19 июля на форуме наградили лучшие городские проекты. Премию вручали в девяти номинациях. Специальный приз правительства столицы получил парк и концертный зал "Зарядье".
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