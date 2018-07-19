На Московском урбанистическом форуме наградили лучшие городские проекты

Церемония награждения лауреатов MUF Community Awards завершила деловую программу Московского урбанистического форума, который проходит в парке "Зарядье".
MUF Community Awards – ежегодная мультидисциплинарная премия городских сообществ, независимых проектов, частных инициатив и стартапов, внесших значительный вклад в развитие столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу форума.
В этом году премию вручали в девяти номинациях. Победителей определили по результатам публичного голосования на сайте mos.ru.
Специальный приз правительства столицы, как отмечается, получил парк "Зарядье" и концертный зал "Зарядье". Премию вручили директору парка Павлу Трехлебу и директору концертного зала Ольге Жуковой.
Награду в номинации "Городские выставки" вручили директору Музея Москвы Алине Сапрыкиной. Награду она получила за проект "Тайны московских подземелий".
В номинации "Городские технологии" победителем стал проект "Где мои дети". Это приложение, помогающее родителям отслеживать местоположение своих детей.
Проект обустройства Хохловской площади, который был реализован КБ "Стрелка", стал лучшим в номинации "Городской дизайн".
В номинации "Культурные инициативы" победителем стал Музей авангарда.
Победителем в номинации "Спортивные и оздоровительные проекты" лучшим стал спортивно-игровой центр Playground.
Лучшим проектом в области "Образовательных и просветительских инициатив" стало мобильное приложение "Радио Arzamas".
Школа новых городских профессий "ПроГород" удостоилась награды в номинации "Город для детей".
Руководитель департамента градостроительной политики правительства Москвы Сергей Левкин вручил приз в номинации "Городская гастрономия" представителям Центрального рынка.
Московский урбанистический форум проходит в столице с 17 по 22 июля. В его рамках обсуждаются итоги масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям и другое.
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