Во втором микрорайоне Митино завершили строительство межквартального проезда

24 июля, 11:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Межквартальный проезд достроили во втором микрорайоне столичного Митино от улицы Митинская до дублера Пятницкого шоссе, передает Агентство "Москва".
"Протяженность нового проезда составила 486 метров", – отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Проект комплексной жилой застройки второго микрорайона реализован на месте неработавшего завода аттракционов "Мир" и территории, которая до этого была в собственности Минобороны РФ. Общая площадь осваиваемого участка составила 26,4 гектара.
АО "ИК "Гринэкс" (ГК "Пионер") построил на осваиваемой территории современный жилой микрорайон комфорт-класса почти для 7,5 тысячи человек. Семь жилых домов образовали два жилых комплекса – "Life Митинская" и "Life-Митинская Ecopark". Помимо этого, в рамках проекта возведены два надземных гаража, многофункциональный общественно-деловой комплекс с апарт-отелем, детский сад и ФОК.
Ранее сообщалось, что строительство ландшафтного парка "Митино" успешно завершено. Кроме стандартных спортплощадок в зоне отдыха установили скейт-парк, площадку для игры в пляжный волейбол, теннисный корт и снаряды для занятий воркаутом.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: