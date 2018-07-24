Во втором микрорайоне Митино завершили строительство межквартального проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Межквартальный проезд достроили во втором микрорайоне столичного Митино от улицы Митинская до дублера Пятницкого шоссе, передает Агентство "Москва".

"Протяженность нового проезда составила 486 метров", – отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Проект комплексной жилой застройки второго микрорайона реализован на месте неработавшего завода аттракционов "Мир" и территории, которая до этого была в собственности Минобороны РФ. Общая площадь осваиваемого участка составила 26,4 гектара.

АО "ИК "Гринэкс" (ГК "Пионер") построил на осваиваемой территории современный жилой микрорайон комфорт-класса почти для 7,5 тысячи человек. Семь жилых домов образовали два жилых комплекса – "Life Митинская" и "Life-Митинская Ecopark". Помимо этого, в рамках проекта возведены два надземных гаража, многофункциональный общественно-деловой комплекс с апарт-отелем, детский сад и ФОК.

Ранее сообщалось, что строительство ландшафтного парка "Митино" успешно завершено. Кроме стандартных спортплощадок в зоне отдыха установили скейт-парк, площадку для игры в пляжный волейбол, теннисный корт и снаряды для занятий воркаутом.