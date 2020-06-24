Московское метро подготовило подарки ветеранам в день парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиров московского метро поздравили с 75-летием проведения в Москве парада Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

Совместно с движением "Волонтеры Победы" участникам войны доставили подарочные наборы. На станциях "Курская" и "Маяковская" установили "Стены памяти" с именами 246 погибших во время ВОВ, среди которых – работники метрополитена.

В кассах и билетных автоматах метро появились тематические билеты "Единый" общим тиражом 400 тысяч экземпляров. Граждане присылали рассказы о своих близких, участвовавших в войне. В тематическом поезде размещены 60 рассказов с фотографиями.

На стойках "Живое общение" для пассажиров подготовили праздничные сувениры – георгиевские ленты, военные пилотки, нагрудные значки, открытки и экземпляры исторического номера газеты "Комсомольская правда" от 9 мая 1945 года, оповестившего советский народ о Победе.

В среду, 24 июня, в Москве состоялся парад Победы. По Красной площади почти 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.

Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.

Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.

